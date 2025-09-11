USDCHF - recomendação do TD BANK
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par USDCHF. O Banco recomenda assumir uma posição LONGA no par com os seguintes...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par USDCHF. O Banco recomenda assumir uma posição LONGA no par com os seguintes...
As ações da Dialog Semiconductor (DLG.DE) subiram mais de 17% depois da empresa ter concordado em ser adquirida pela Renesas Electronics...
Os futuros do mercado de ações americanos atingiram um novo máximo histórico durante a sessão asiática ao longo...
Neste webinar iremos discutir os seguintes temas: Relatório do NFP fraco, o que pode significar para os mercados? Níveis...
A platina é o metal precioso com melhor desempenho ao longo da sessão de hoje, valorizando quase 3%. O preço já ultrapassou...
Mercado europeu em alta DE30 atinge novos máximos históricos Ações da Dialog Semiconductor disparam Os...
Assista à oportunidade de negociação de hoje na Ethereum!
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. E...
O Brent quebrou acima da barreira dos US $ 60 por barril pela primeira vez desde o final de janeiro de 2020. Os preços do petróleo estão...
Mercados europeus abrem em ligeira alta Novo pacote de estímulo para a economia americana se aproxima, e partidos italianos prontos...
