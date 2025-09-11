ABERTURA EUA: Ações caem antes de Jackson Hole
O mercado americano continua sob pressão de altas avaliações, resultados decepcionantes e política do Fed. Os índices...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Fatos O US100 apresentou uma correção de baixa que empurrou o contrato para 4% abaixo de suas máximas recentes. O...
Estados Unidos – Índice da Filadélfia (Philly Fed) de agosto: Índice de Manufatura: atual -0,3; previsão 6,8;...
09:30 AM BST (05:30 AM Brasília), Reino Unido – Dados de PMI de agosto: S&P Global PMI Composto: atual 53,0; previsão...
O EURUSD chegou a subir 0,3% após a divulgação dos dados de PMI, recuperando-se do suporte chave em torno de 1,163. O par, portanto,...
Índices europeus prendem a respiração DAX alemão em leve baixa Novo Nordisk anuncia congelamento de contratações CTS...
As ações da gigante alemã de defesa Rheinmetall avançam cerca de +3% hoje, recuperando quase 7% em relação...
PMI da Zona do Euro: 50,5 (esperado: 49,5 | anterior: 49,8) A leitura do PMI da Zona do Euro superou as previsões, indicando que a atividade...
A quinta-feira será dominada pelos relatórios de PMI, que trarão sinais sobre a atividade na manufatura e nos serviços das...
12h15 BRT, França – Dados de PMI de agosto HCOB França PMI Composto: atual 49,8; previsão 48,5; anterior 48,6 HCOB...
Wall Street fecha em baixa, mas recupera parte das perdas iniciais; Ásia apresenta sentimento misto Wall Street fechou em baixa ontem, embora...
Minutas do FOMC As minutas da última reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) não provocaram grandes movimentos nos mercados,...
Minutas da reunião de julho do FOMC A maioria dos membros do FOMC avaliou que os riscos de alta da inflação superam os riscos...
As ações da Estée Lauder caíram mais de 4% após a divulgação das projeções de resultados...
Donald Trump pediu que a governadora da Reserva Federal, Lisa Cook, renuncie imediatamente, escrevendo no Truth Social: “Cook deve renunciar, imediatamente!!!!”....
Na abertura de Wall Street, observou-se uma clara retirada de ativos de risco, impulsionada pelas crescentes preocupações de que as negociações...
EIA – Estoques semanais (EUA): Petróleo bruto: -6,01 milhões de barris (previsão: -1,6 mb; anterior: +3,04 mb) Gasolina:...
Antes do início da sessão de quarta-feira em Wall Street, duas gigantes do varejo norte-americano, Target e Lowe, publicaram seus resultados...
O ouro avançou quase 2% hoje, formando um padrão de triângulo ascendente, sinalizando forte demanda e apetite do mercado pela continuidade...
