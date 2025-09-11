Analisando a General Electric (10.01.2025)
As ações da General Electric têm mostrado uma tendência de alta há algum tempo. Observando tecnicamente o intervalo D1,...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O petróleo Brent (OIL) está subindo quase 2% hoje, com o mercado precificando fundamentos aprimorados sustentados por fatores geopolíticos,...
DE40 mantém área próxima ao topo histórico (ATH) Dados do NFP dos EUA: Atenção dos investidores voltada...
O fortalecimento do dólar americano e as perspectivas de melhora na oferta pressionaram os futuros de açúcar nas últimas semanas....
O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgará os dados de emprego às 10h30 (GMT-3). Os economistas consultados pela Bloomberg preveem...
O par de moedas USD/JPY permanecia próximo à resistência superior da consolidação antes do início da sessão...
Futuros apontam para abertura em baixa na sessão da Europa Dados do NFP dos EUA serão o foco dos investidores às 10h30 Dólar...
A última sessão dos mercados financeiros desta semana começa. Os índices asiáticos registram quedas moderadas hoje,...
O mercado de trabalho dos EUA enfrenta sinais mistos que definirão o fechamento de 2024. Por um lado, a força do setor de serviços,...
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo sofreram um aumento acentuado no último mês, em parte impulsionado pelas...
O tratamento contra o câncer sanguíneo da Sanofi alcançou endpoints co-primários chave no estudo de fase 3 Iraklia. As ações...
Nesta revisão semanal, analisamos os principais pares de moedas, destacando os movimentos mais relevantes do mercado de câmbio. Vamos explorar...
O contrato EMISS ultrapassou o limite superior do canal descendente (linhas tracejadas amarelas) no final do ano passado. Do ponto de vista técnico...
Abertura do mercado americano ao vivo - 09/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os futuros dos EUA mantêm-se estáveis, apesar da recente turbulência no mercado obrigacionista do Reino Unido e dos relatos de tarifas...
Gás Natural: A tendência altista nos preços do gás natural americano começou em Agosto de 2024, desde então...
A Xylem (XYL.US), líder global em soluções de tecnologia para água, está estrategicamente posicionada na interseção...
DAX abaixo do desempenho de outros índices europeus; DE40 recua 0,2%.As maiores quedas foram registradas por Zalando, Lufthansa Airlines e...
O par USDJPY subiu acima de 158, impulsionado pelo fortalecimento do dólar americano. Os salários base dos trabalhadores japoneses tiveram...
Produção industrial da Alemanha em novembro surpreende positivamente, mas demanda interna permanece fraca Produção Industrial...
