Gráfico do dia - GBPJPY
GBP é a divisa entre os majors a registar pior desempenho durante a sessão de hoje. Analisando o par GBPJPY, podemos ver que o par está...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
GBP é a divisa entre os majors a registar pior desempenho durante a sessão de hoje. Analisando o par GBPJPY, podemos ver que o par está...
European markets seen opening more or less flat Bank of England to announce rate decision Ford Motor, Gilead Sciences and Merck among...
Mercado europeu abre de forma lateralizada Banco da Inglaterra anuncia decisão sobre taxa de juro Ford Motor, Gilead Sciences...
A libra esterlina tem vindo a registar fortes valorizações desde janeiro, em parte devido ao acordo em torno do Brexit com a UE. O facto...
A libra esterlina tem vindo a registar fortes valorizações desde janeiro, em parte devido ao acordo em torno do Brexit com a UE. O facto...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos encerraram as negociações de ontem ligeiramente acima do fecho da sessão...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos encerraram as negociações de ontem ligeiramente acima do fecho da sessão...
O vídeo de hoje do Curso Intensivo de Trading - o segundo do módulo 2 - nível intermédio, já está...
O vídeo de hoje do Curso Intensivo de Trading - o segundo do módulo 2 - nível intermédio, já está...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram 994 mil de barris na semana encerrada em 29 de janeiro, após uma queda de 9,91 milhões...
Os inventários de petróleo nos EUA caíram 994 mil de barris na semana encerrada em 29 de janeiro, após uma queda de 9,91 milhões...
O ISM Não-Industrial americano subiu 58,7 em janeiro, de 57,7 no mês anterior, superando as expectativas dos analistas de 56,8. EURUSD...
O ISM Não-Industrial americano subiu 58,7 em janeiro, de 57,7 no mês anterior, superando as expectativas dos analistas de 56,8. EURUSD...
O relatório da ADP que mostra as variações no emprego nos EUA em janeiro foi divulgado às 13h15. Esperava-se que os dados...
O relatório da ADP que mostra as variações no emprego nos EUA em janeiro foi divulgado às 13h15. Esperava-se que os dados...
US100 Vamos começar por analisar o índice do setor da tecnologia norte-americano - Nasdaq (US100). Através da técnica...
US100 Vamos começar por analisar o índice do setor da tecnologia norte-americano - Nasdaq (US100). Através da técnica...
A Amazon (AMZN.US) divulgou ontem os seus resultados do quarto trimestre de 2020, após o fecho da sessão de Wall Street. A empresa relatou...
A Amazon (AMZN.US) divulgou ontem os seus resultados do quarto trimestre de 2020, após o fecho da sessão de Wall Street. A empresa relatou...
O Credit Suisse emitiu uma recomendação para no par EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre o par...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador