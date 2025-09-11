EURUSD - recomendação do Credit Suisse
O Credit Suisse emitiu uma recomendação para no par EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre o par...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no EUR/USD.
Mercados europeus negociam em alta pelo terceiro dia consecutivo DE30 não conseguiu quebrar acima da resistência de 13.980 pontos Siemens...
O açúcar tem vindo a ser negociado em alta recentemente, mas os ganhos acabaram por ser interrompidos durante a sessão de ontem...
Mercado europeu começa a sessão em alta Relatório da ADP deverá mostrar aumento de 45k na variação...
A sessão de quarta-feira está a ser marcada pelo retomar do sentimento otimista nos diversos índices globais, mas no caso italiano...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,39%, o Dow...
Já está disponível o vídeo de hoje do Curso Intensivo de Trading - o segundo do módulo 2 - nível...
As ações da GameStop (GME.US) caíram 60%, prolongando as perdas de ontem, depois da recente euforia em torno dos recentes ganhos...
O preço da prata caiu mais de 5% ao longo da sessão de hoje e é uma das matérias-primas mais pressionada. Ontem, o preço...
