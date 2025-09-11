🥈Prata sob pressão 📉
O preço da prata caiu mais de 5% ao longo da sessão de hoje e é uma das matérias-primas mais pressionada. Ontem, o preço...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O preço da prata caiu mais de 5% ao longo da sessão de hoje e é uma das matérias-primas mais pressionada. Ontem, o preço...
Petróleo: O preço do petróleo (WTI) conseguiu ultrapassar os máximos registados em fevereiro de 2020 perto dos US...
Petróleo: O preço do petróleo (WTI) conseguiu ultrapassar os máximos registados em fevereiro de 2020 perto dos US...
Duas importantes divulgações de resultados corporativos desta nos EUA serão divulgados hoje, após o fecho da sessão...
Duas importantes divulgações de resultados corporativos de empresas norte-americanas desta semana serão divulgados hoje, após...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no OIL.WTI
Assista à oportunidade de negociação de hoje no OIL.WTI
Mercado europeu continua a tentar recuperar das recentes quedas DE30 voltam a testar a barreira nos 13.800 pts Os traders do...
Mercado europeu continua a tentar recuperar das recentes quedas DE30 voltam a testar a barreira nos 13.800 pts Os traders do...
O NASDAQ (US100) continua a tentar anular as quedas da semana passada. Após o preço ter quebrado abaixo da média móvel...
O NASDAQ (US100) continua a tentar anular as quedas da semana passada. Após o preço ter quebrado abaixo da média móvel...
Mercado europeu abre em alta, enquanto que a prata mantém as correções Espera-se que economia da zona euro mostre uma...
Mercado europeu abre em alta, enquanto que a prata mantém as correções Espera-se que economia da zona euro mostre uma...
Embora a atenção do mercado tenha vindo a concentrar-se nas ações americanas e no frenesi especulativo da prata recentemente...
Embora a atenção do mercado tenha vindo a concentrar-se nas ações americanas e no frenesi especulativo da prata recentemente...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. S&P 500 registou ganhos na...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. S&P 500 registou ganhos na...
Já está disponível o sexto vídeo do Curso Intensivo de Trading - o primeiro do módulo 2 - nível...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador