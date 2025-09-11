DE30: Índices europeus tentam recuperar parte das queda da semana passada
Mercado europeu em alta na primeira sessão da semana DE30 aproxima-se da zona dos 13.600 pts Siemens Healthineers (SHL.DE)...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. E...
A prata abriu com um enorme gap de alta no inicio das negociações desta semana. O metal precioso está a valorizar mais de 10% na sessão...
Mercado europeu inicia a semana em alta Prata reage em alta à medida que a procura por parte dos investidores aumenta Biden...
Mercado Norte Americano Joe Biden irá reunir-se com 10 senadores republicanos hoje para discutir o pacote de estímulos à economia...
Já está disponível o quinto vídeo do Curso Intensivo de Trading. Na próxima 2ª...
O movimento de alta no GBPUSD foi interrompido nos últimos dias. Olhando para o período de H4 através da análise técnica,...
Os investidores de retalho americanos do Reddit estiveram em destaque esta semana, com ações de pequenas empresas americanas a registarem...
As ações da Skyworks Solutions (SWKS.US) subiram mais de 11%, após a empresa ter divulgado os resultados trimestrais melhores...
Os utilizadores do Reddit referem que a prata é um dos mercados que apresentam fortes pressões vendedoras (prática short-selling),...
O PMI de Chicago para o mês de janeiro ficou melhor do que o esperado, mostrando um sinal promissor de recuperação económica....
