BREAKING: Dados positivos nos PMI, e dados referentes à Universaidade de Michigan em linha com as expectativas
O PMI de Chicago para o mês de janeiro ficou melhor do que o esperado, mostrando um sinal promissor de recuperação económica....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os investidores receberam uma serie de dados dos EUA para dezembro. Os dados da inflação - índice de preços (PCE) aumentou...
Os índices caíram depois da Johnson & Johnson (JNJ.US) ter divulgado os resultados dos testes de vacinas contra o coronavírus....
Os mercados têm se concentrado recentemente na batalha entre investidores de retalho do fórum Reddit WallStreetBets e os fundos de investimento...
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje em US500.
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje em US100.
Mercado europeu inicia a sessão de hoje em baixa DE30 - as negociações continuam em torno dos 13.500 pts Daimler...
Os dados referentes ao PIB em Espanha para o quarto trimestre de 2020 foram uma surpresa positiva. Embora se esperasse que o país registasse uma...
Bitcoin tem vindo a ter dificuldades em manter a tendência de alta este ano com a moeda a registar correções na ordem dos 30%...
Stellar é uma das criptomoedas com melhor desempenho ao longo da sessão de hoje. A moeda está a ser negociada a mais de 13% acima...
Mercado europeu volta a iniciar as negociações em baixa Divulgações do PIB na Europa e Canadá Caterpillar...
