Ação da semana - Tesla
Tesla divulgou os seus resultados referentes ao 4º Trimestre de 2020 Perda nos ganhos, mas as receitas compensam Margem...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Tesla divulgou os seus resultados referentes ao 4º Trimestre de 2020 Perda nos ganhos, mas as receitas compensam Margem...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par AUD/USD.
Assista à oportunidade de negociação de hoje no par AUD / USD.
Fortes valorizações poderiam ter sido detectados em várias ações de pequena capitalização dos EUA recentemente,...
Fortes valorizações poderiam ter sido detectados em várias ações de pequena capitalização dos EUA recentemente,...
Mercado europeu prolonga as perdas da sessão anterior DAX quebra abaixa da zona dos 13.400 pts BMW divulgou os resultados...
Mercado europeu prolonga as perdas da sessão anterior DAX quebra abaixa da zona dos 13.400 pts BMW divulgou os resultados...
O DAX (DE30) começou a sessão de hoje com um forte movimento de baixa. O índice está a cair cerca de1,6% em apenas uma hora...
O DAX (DE30) começou a sessão de hoje com um forte movimento de baixa. O índice está a cair cerca de1,6% em apenas uma hora...
Mercado europeu abre em baixa Divulgação do PIB dos EUA para o quarto trimestre de 2020 3 empresas cotadas no Dow Jones...
Mercado europeu abre em baixa Divulgação do PIB dos EUA para o quarto trimestre de 2020 3 empresas cotadas no Dow Jones...
VIX (VOLX), um índice que mede a volatilidade do S&P 500, acabou por fechar a sessão a recuperar ligeiramente ontem. A volatilidade aumentou...
VIX (VOLX), um índice que mede a volatilidade do S&P 500, acabou por fechar a sessão a recuperar ligeiramente ontem. A volatilidade aumentou...
Mercado Norte Americano Os principais índices Norte-Americanos caíram significativamente durante a sessão de ontem. S&P 500...
Mercado Norte Americano Os principais índices Norte-Americanos caíram significativamente durante a sessão de ontem. S&P 500...
Está já disponível o terceiro vídeo do Curso Intensivo de Trading. Amanhã: O mercado de Criptomoedas. Não...
Está já disponível o terceiro vídeo do Curso Intensivo de Trading. Amanhã: O mercado de Criptomoedas. Não...
Enquanto os principais índices globais estão a ser negociados sob pressão, existem ações que estão a obter ganhos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador