As ações da AMC dispararam mais de 300%, mas os vendedores continuam a posicionar-se no mercado
Enquanto os principais índices globais estão a ser negociados sob pressão, existem ações que estão a obter ganhos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Enquanto os principais índices globais estão a ser negociados sob pressão, existem ações que estão a obter ganhos...
O EURUSD caiu abaixo da barreira localizada nos $ 1,21, o nível mais baixo desde o início de dezembro, depois do BCE ter anunciado que poderia...
O EURUSD caiu abaixo da barreira localizada nos $ 1,21, o nível mais baixo desde o início de dezembro, depois do BCE ter anunciado que poderia...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram 9,91 milhões de barris na semana que terminou a 22 de janeiro, após...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram 9,91 milhões de barris na semana que terminou a 22 de janeiro, após...
DE30 O índice alemão DAX (DE30) atingiu um novo máximo histórico no início do ano, mas os compradores não...
DE30 O índice alemão DAX (DE30) atingiu um novo máximo histórico no início do ano, mas os compradores não...
A empresa polaca InPost (INPST.NL) estreou-se hoje com sucesso na bolsa de valores de Amestardão. Lançadas ações da empresa...
A empresa polaca InPost (INPST.NL) estreou-se hoje com sucesso na bolsa de valores de Amestardão. Lançadas ações da empresa...
O USGAME, índice do setor que acompanha o desempenho das principais empresas do setor de jogos e desportos eletrónicos, subiu mais de 60%...
O USGAME, índice do setor que acompanha o desempenho das principais empresas do setor de jogos e desportos eletrónicos, subiu mais de 60%...
Compras de ativos (QE) em destaque Não espere nenhuma decisão por parte da Fed hoje. O plano que envolve grandes gastos (Biden) precisa...
Compras de ativos (QE) em destaque Não espere nenhuma decisão por parte da Fed hoje. O plano que envolve grandes gastos (Biden) precisa...
A época das divulgações de resultados das empresas americanas para o quarto trimestre de 2020 já começou. O relatório...
A época das divulgações de resultados das empresas americanas para o quarto trimestre de 2020 já começou. O relatório...
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje em US500!
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje em US500!
Mercado europeu inicia a sessão em baixa Possível padrão inverso - head and shoulders pode ser detetado no DE30 Siemens...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador