Um olhar para o Dólar frente ao Iene (09.01.2025)
O par USDJPY subiu acima de 158, impulsionado pelo fortalecimento do dólar americano. Os salários base dos trabalhadores japoneses tiveram...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Produção industrial da Alemanha em novembro surpreende positivamente, mas demanda interna permanece fraca Produção Industrial...
O calendário macroeconômico de hoje está relativamente leve, com investidores se preparando para a divulgação dos dados...
O humor de Wall Street na sessão de ontem foi misto, mas, no final, os compradores se destacaram. O índice S&P 500 e o DJIA subiram...
A Meta Platforms anunciou hoje que testará um recurso na Alemanha, França e nos Estados Unidos que permitirá aos usuários do...
Principais destaques da reunião de política monetária da Fed em 17-18 de dezembro: Os membros da Fed indicaram que seria...
O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, sinalizou que os EUA estão muito próximos de um acordo de cessar-fogo e liberação...
Ações de produtores de urânio sob pressão hoje; O ETF URNU.DE recuperou mais de 5%; As ações da Uranium Energy...
Sentimentos negativos em Wall Street favorecem outro movimento de alta no Índice de Volatilidade CBOE (VIX) e no OURO, à medida que os mercados...
Dados da EIA: Estoques de Petróleo Bruto: -0,959M (Previsão: -2M, Anterior: -1,178M) Estoques de Gasolina: 6,33M (Previsão:...
Embora o Fed tenha cortado as taxas de juros em sua reunião de dezembro, a decisão foi interpretada como hawkish. O Fed reduziu as expectativas...
Vendas no Atacado nos EUA MoM: 0,6% (Previsão 0,2%, Anterior -0,1%) Estoques no Atacado nos EUA MoM Rev.: -0,2% (Previsão -0,2%, Anterior...
Mercados dos EUA em baixa, com o US2000 liderando as quedas em -1,25%, enquanto o VIX sobe 3,55%, alcançando 18,38, indicando maior volatilidade. Comentários...
Abertura do mercado americano ao vivo - 08/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
Estados Unidos - Dados de Emprego: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego: atual: 201 mil; previsão: 214 mil; anterior: 211 mil Pedidos...
Pedidos iniciais de auxílio-desemprego: 201 mil (previsão: 215 mil, anterior: 211 mil) Pedidos contínuos de auxílio-desemprego:...
O relatório ADP dos Estados Unidos para dezembro registrou 122 mil novos empregos, abaixo da expectativa de 140 mil e do valor anterior de 146 mil. O...
Mercados europeus majoritariamente no verde Conferência de Trump impulsiona ações de empresas europeias de defesa TeamViewer...
Fatos: Dados macroeconômicos dos EUA indicam uma pressão inflacionária persistente no setor de serviços, o que aumenta...
04:00 AM, Zona do Euro - Pesquisa de Negócios e Consumidores de dezembro: Índice de Negócios e Consumidores: atual 93,7; previsão...
