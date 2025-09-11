DE30 tenta ultrapassar a barreira dos 13.800 pontos
Mercado europeu inicia a sessão em baixa Possível padrão inverso - head and shoulders pode ser detetado no DE30 Siemens...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado europeu inicia a sessão em baixa Possível padrão inverso - head and shoulders pode ser detetado no DE30 Siemens...
O anúncio da taxa por parte da FOMC é um evento mais importante da sessão de hoje. A Reserva Federal Americana (FED) anunciará...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 caiu 0,15%, Nasdaq e Dow Jones...
Já daqui a pouco, às 21 horas, assista em direto ao webinar especial em parceria com a Income Markets, onde Fernando Marques e Samuel...
O segundo vídeo do Curso Intensivo de Trading já está disponível! Amanhã: O mercado...
Neste momento, estamos a observar um claro recuo nos índices Norte-americanos. De acordo com as últimas informações, existem...
Beyond Meat (BYND.US) e PepsiCo (PEP.US) anunciaram hoje que irão formar uma joint venture chamada PLANeT Partenship para a venda de refeições...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par de moedas AUDNZD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para operar no par NZDJPY. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre...
O índice de confiança dos consumidores do US Conference Board aumentou para 89,3 em janeiro, de 88,6 no mês anterior e em comparação...
