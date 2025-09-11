BREAKING: Confiança dos consumidores do US CB acima das expectativas
O índice de confiança dos consumidores do US Conference Board aumentou para 89,3 em janeiro, de 88,6 no mês anterior e em comparação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O índice de confiança dos consumidores do US Conference Board aumentou para 89,3 em janeiro, de 88,6 no mês anterior e em comparação...
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no US30!
Uma das semanas mais ocupadas durante a temporada de ganhos (earning seasons) de Wall Street do quarto trimestre de 2020 começou. Entre os destaques...
Etsy (ETSY.US), a empresa de comércio eletrónico dos Estados Unidos, está a ser negociada em alta antes da abertura do mercado de...
Mercado europeu recupera parte das quedas da sessão de segunda-feira DE30 ultrapassa a barreira dos 13.800 pts Linde anuncia...
Os índices das blue chips da Europa tiveram um início de semana difícil. A segunda-feira ficou logo marcada por um forte sell-off...
EURUSD esteve a ser negociado em baixa durante a sessão asiática, mas acabou por recuperar parte das perdas na abertura do mercado europeu....
Mercado europeu inicia a sessão de forma lateralizada Confiança dos consumidores CB - espera-se que seja estável para...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista. O S&P 500 ganhou 0,36%, o Dow...
