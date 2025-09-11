Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 26/01/2021
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista. O S&P 500 ganhou 0,36%, o Dow...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista. O S&P 500 ganhou 0,36%, o Dow...
Começa hoje o primeiro módulo do nível básico do Curso Intensivo de Trading da XTB. Este curso totalmente online...
Começa hoje o primeiro módulo do nível básico do Curso Intensivo de Trading da XTB. Este curso totalmente online e...
Os futuros dos EUA começaram a semana em terreno positivo, no entanto, após o a abertura do mercado norte-americano às 14:30, a força...
Os futuros dos EUA começaram a semana em terreno positivo, no entanto, após o a abertura do mercado norte-americano às 14:30, a força...
As ações da AMC Entertainment (AMC.US) subiram 40% durante o pré-mercado depois da maior rede de cinemas do mundo ter reportado $...
As ações da AMC Entertainment (AMC.US) subiram 40% durante o pré-mercado depois da maior rede de cinemas do mundo ter reportado $...
O índice alemão começou a sessão de hoje a registar fortes quedas. Olhando para o intervalo H4, pode-se ver que os vendedores...
O índice alemão começou a sessão de hoje a registar fortes quedas. Olhando para o intervalo H4, pode-se ver que os vendedores...
Ethereum atinge novos máximos históricos O preço está a aproximar-se do limite superior do canal ascendente Número...
Ethereum atinge novos máximos históricos O preço está a aproximar-se do limite superior do canal ascendente Número...
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no par AUD/USD.
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no par AUD/USD.
Os investidores receberão relatórios sobre os resultados de empresas várias empresas esta semana, os principais nomes do setor...
Os investidores receberão relatórios sobre os resultados de empresas várias empresas esta semana, os principais nomes do setor...
Mercado europeu inicia a semana DE30 cai abaixo do suporte nos 13.875 pts Bayer processado pelos acionistas por caso...
Mercado europeu inicia a semana DE30 cai abaixo do suporte nos 13.875 pts Bayer processado pelos acionistas por caso...
GameStop (GME.US) - depois de atingirem novos máximos históricos, as ações da retalhista de videojogos cairam depois da elevada...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador