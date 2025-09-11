📈 US100 ignora as quedas nos índices europeus
O clima de risco pode ser identificado na Europa no início da nova semana. Os principais índices da Alemanha, Reino Unido, França...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O clima de risco pode ser identificado na Europa no início da nova semana. Os principais índices da Alemanha, Reino Unido, França...
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. E...
Mercados europeus começaram a sessão de hoje de forma lateralizada Biden fará declarações sobre o setor...
O milho registou o maior sell-off nos últimos 17 meses. Curiosamente, é difícil apontar um fator que poderia ter desencadeado tais...
Mercado Norte Americano De acordo com a Reuters, Joe Biden deve anunciar a proibição da entrada de cidadãos não americanos...
Joe Biden foi empossado como o 46º presidente dos Estados Unidos esta semana e os investidores agora direcionam a atenção para os eventos...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA aumentaram para 4,35 milhões de barris na semana que encerrou a 15 de janeiro,...
O Nordea deu uma recomendação para o par AUDNZD. O Banco recomenda abrir uma posição curta nos seguintes níveis: Entrada:...
O PMI de manufatura dos EUA (flash) aumentou para 59,1 em janeiro de 57,1 em dezembro, acima das expectativas dos analistas de 56,5. A leitura apontou...
Correção geral no mercado das criptomoedas Blackrock irá investir na Bitcoin CME Group lançará Futuros...
