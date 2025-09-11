Gráfico do dia - BITCOIN
Bitcoin continua a recuar e a sessão de hoje fica marcada por fortes movimentos de queda. A BTC caiu mais de US $ 1.000 esta manhã e...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado europeu começa as negociações em alta Decisões sobre taxas de juro - Norges Bank, CBRT e BCE Intel...
Os mercados europeus começaram as negociações de hoje em alta, depois dos índices de Wall Street terem conseguido atingir novos...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos registaram fortes ganhos durante a sessão de ontem e bateram novos máximos...
As ações da Alibaba (BABA.US) valorizam mais de 8% depois de Jack Ma, o bilionário fundador do gigante do comércio eletrónico...
Na terça-feira, assistimos a ganhos sólidos no mercado das criptomoedas. Ethereum acabou por estar em destaque, pois atingiu novos máximos...
O Banco do Canadá deixou as suas taxa de juros de referência inalterada nos 0,25%, como amplamente esperado pelo mercado. O Banco Mundial...
O índice do setor tecnológico dos Estados Unidos, Nasdaq (US100), subiu mais de 1,5% hoje e atingiu novos máximos. Olhando...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par cambial CADCHF. O Banco recomenda assumir uma posição longa e considerar...
A taxa de inflação dos preços ao consumidor no Canadá caiu para 0,7% com relação ao ano anterior em dezembro,...
