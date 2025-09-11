Top 3 ativos da semana: Ethereum, Ouro, DE30
Ethereum Começando por analisar o Ethereum. O preço desta criptomoeda atingiu um novo recorde durante a sessão de ontem, mas acabou...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Ethereum Começando por analisar o Ethereum. O preço desta criptomoeda atingiu um novo recorde durante a sessão de ontem, mas acabou...
Ethereum Começando por analisar o Ethereum. O preço desta criptomoeda atingiu um novo recorde durante a sessão de ontem, mas acabou...
Podemos observar um forte movimento de alta no GBPUSD esta manhã. Olhando para o intervalo H4, podemos ver que o par está mais uma vez a...
Podemos observar um forte movimento de alta no GBPUSD esta manhã. Olhando para o intervalo H4, podemos ver que o par está mais uma vez a...
Mercado europeu em alta DE30 testa a média móvel de 200 horas A BASF divulgou resultados preliminares sólidos...
Mercado europeu em alta DE30 testa a média móvel de 200 horas A BASF divulgou resultados preliminares sólidos...
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no par GBP/ USD!
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no par GBP / USD!
O índice CHNComp chinês tem sido negociado num movimento de alta bastante acentuado desde o final de dezembro de 2020. O índice está...
O índice CHNComp chinês tem sido negociado num movimento de alta bastante acentuado desde o final de dezembro de 2020. O índice está...
O US100 acabou por reagir em alta durante a sessão de ontem, recuperando a maior parte das perdas ocorridas durante a correção de...
O US100 acabou por reagir em alta durante a sessão de ontem, recuperando a maior parte das perdas ocorridas durante a correção de...
Mercado europeu abre de forma lateralizada Tomada de posse Joe Biden BoC deve deixar as taxas de juro inalteradas Espera-se...
Mercado europeu abre de forma lateralizada Tomada de posse Joe Biden BoC deve deixar as taxas de juro inalteradas Espera-se...
Mercado Norte Americano Os índices de Wall Street encerraram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 fechou a valorizar...
Mercado Norte Americano Os índices de Wall Street encerraram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 fechou a valorizar...
Janet Yellen, ex-presidente do Federal Reserve, tornou-se a nomeada do presidente eleito Joe Biden para secretário do Tesouro. Atualmente a Sra....
Janet Yellen, ex-presidente do Federal Reserve, tornou-se a nomeada do presidente eleito Joe Biden para secretário do Tesouro. Atualmente a Sra....
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador