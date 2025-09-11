Western Union sobe na parceria com o Walmart
Western Union (WU.US) as ações subiram mais de 3% quando a empresa de transferências de dinheiro anunciou uma parceria promissora...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os investidores podem ter notado algumas quedas acentuadas nos mercados de ações globais durante a última hora, após a imprensa...
Observando dois fatores-chave que podem influenciar os preços do ouro- os rendimentos de 10 anos(10 year yields) dos EUA e o dólar...
Cacau: O último relatório da ICCO mostrou que a produção final do cacau em 2020 foi menor do que o esperado devido...
O TD Bank emitiu uma recomendação para o par cambial USDCAD. O Banco recomenda assumir uma posição longa sobre o par com...
Goldman Sachs (GS.US) as ações subiram 2,4% durante o pré-mercado, subindo acima de US $ 308, com o banco de investimento divulgou...
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no par GBP/ USD.
Os principais bancos de Wall Street começaram a temporada das divulgações de resultadaos referentes ao quarto trimestre na semana...
Mercados europeus em alta nesta terça-feira DE30 caiu após abertura em alta As vendas de carros na Europa caíram...
O EURUSD está a ser negociado perto da resistência intradiária marcada pela estrutura (retângulos vermelhos) que representa...
