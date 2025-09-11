ÚLTIMAS NOTÍCIAS: EURO cai após fracos pedidos de fábrica na Alemanha 📌
04:00 AM, Alemanha - Dados de Vendas no Varejo de novembro: Vendas no Varejo: resultado -0,6% MoM; previsão 0,5% MoM; anterior -1,5% MoM; Vendas...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
04:00 AM, Alemanha - Dados de Vendas no Varejo de novembro: Vendas no Varejo: resultado -0,6% MoM; previsão 0,5% MoM; anterior -1,5% MoM; Vendas...
Hoje, receberemos outro relatório sobre o mercado de trabalho — o relatório ADP. Este é o segundo relatório mais importante...
Índices da Ásia-Pacífico operam com sentimento moderado, apesar da liquidação de ontem nos mercados dos EUA e em...
Citações-chave da declaração de Donald Trump hoje: Donald Trump afirmou que a proibição de Biden sobre...
O contrato do Nasdaq 100 está perdendo mais de 1,5% após os dados do ISM Services, que mostraram um aumento recorde no índice...
18:00 BRT, Estados Unidos - Vagas de Emprego JOLTS para Novembro: atual 8,098M; previsão 7,730M; anterior 7,839M; 18:00 BRT, Estados...
Petróleo: Os preços do petróleo Brent atingiram seu nível mais alto desde meados de outubro de 2024 no início...
Os índices de ações abriram com leve alta. O sentimento do mercado é sustentado pelos comentários do CEO da Nvidia...
O índice Nasdaq 100 está prestes a recuperar perdas recentes, impulsionado pela alta de 2,6% da Nvidia no pré-mercado após...
Abertura do mercado americano ao vivo - 07/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
Os futuros dos EUA foram corrigidos após um dia misto, em que as grandes capitalizações foram impulsionadas por comentários...
Fatos: O US100 parou de cair na zona da média móvel exponencial de 50 dias (curva azul no gráfico). Anteriormente, essa zona...
Do ponto de vista de um investimento de longo prazo, pode ser sensato esperar por uma correção antes de tomar uma posição na...
O sentimento do mercado de criptomoedas está um pouco menos otimista hoje, e parece que a maior criptomoeda enfrenta um teste de impulso. A queda...
As ações da Heico, fabricante de peças de reposição e componentes eletrônicos críticos usados nos setores...
As ações europeias mostram ampla força, com o W20 da Alemanha liderando os ganhos (+1,37%) e apenas o AUT20 da Áustria em...
O par USDCHF está em tendência de alta desde setembro de 2024. Recentemente, o preço conseguiu romper a resistência em 0,9020,...
O iene japonês não teve um início de sessão muito positivo nesta terça-feira nos mercados de câmbio. A moeda japonesa...
Zona do Euro, inflação harmonizada subjacente de dezembro. Atual: 2,7% a/a | Previsão: 2,7% a/a | Anterior: 2,7% a/a O par...
Os contratos futuros atualmente apontam para uma abertura ligeiramente em baixa na sessão à vista na Europa. Isso ocorre após...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador