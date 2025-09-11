Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 15/01/2021
Mercado Norte Americano Os principais índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,38%, o...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercado Norte Americano Os principais índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,38%, o...
Mercado Norte Americano Os principais índices dos EUA encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,38%, o...
As ações da Tesla (TSLA.US) caíram 1% durante o pré-mercado depois da Administração Nacional de Segurança...
As ações da Tesla (TSLA.US) caíram 1% durante o pré-mercado depois da Administração Nacional de Segurança...
Resumo: OPEC não altera significativamente suas projeções do nível da procura A produção de dezembro...
Resumo: OPEC não altera significativamente suas projeções do nível da procura A produção de dezembro...
Embora as minutas da última reunião do BCE publicada hoje não tenha surpreendido os mercados, o par EURUSD caiu logo após este...
Embora as minutas da última reunião do BCE publicada hoje não tenha surpreendido os mercados, o par EURUSD caiu logo após este...
Biden espera revelar mais detalhes sobre o plano de estímulos à economia Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA bem...
Biden espera revelar mais detalhes sobre o plano de estímulos à economia Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA bem...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 965 mil na semana que terminou a 9 de janeiro,...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 965 mil na semana que terminou a 9 de janeiro,...
Governo de coligação em Itália terminou O pior cenário possível para eleições já...
Governo de coligação em Itália terminou O pior cenário possível para eleições já...
Ethereum é a criptomoeda mais forte durante a sessão de hoje, ganhando mais de 4,5%. A Ethereum está a acompanhar os movimentos de...
Ethereum é a criptomoeda mais forte durante a sessão de hoje, ganhando mais de 4,5%. A Ethereum está a acompanhar os movimentos de...
As minutas da reunião do BCE em dezembro acabaram de ser divulgadas. Todos os funcionários do BCE concordaram que ainda é necessário...
As minutas da reunião do BCE em dezembro acabaram de ser divulgadas. Todos os funcionários do BCE concordaram que ainda é necessário...
Plug Power subiu mais de 100% até agora A empresa anunciou 2 grandes parcerias SK Group vai investir US $ 1,5 mil milhões...
Plug Power subiu mais de 100% até agora A empresa anunciou 2 grandes parcerias SK Group vai investir US $ 1,5 mil milhões...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador