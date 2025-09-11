Oportunidade de negociação - EUR/AUD
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/AUD.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/AUD.
Os futuros do açúcar recentemente superaram a linha de tendência de queda de longo prazo e hoje o preço voltou acima de 16 centspor...
Mercado europeu inicia a sessão de quinta-feira em alta DE30 voltou a testar a barreira dos 14.000 pontos, mas sem sucesso Egito...
As negociações de hoje no mercado de petróleo começaram com um ligeiro movimento de alta. No entanto, os compradores não...
A primeira estimativa do crescimento económico alemão em 2020 foi divulgada às 9h. De acordo com o relatório divulgado pelo...
Mercados europeus começaram a sessão com ganhos ligeiros Biden vai propor o novo pacote de estímulo económico...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem de forma mista. S&P 500 registou ganhos na ordem...
As ações da Intel (INTC.US) subiram 10% atingindo máximos dos últimos seis meses depois da fabricante de chips ter confirmado...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA caíram 3,25 milhões de barris na semana que terminou a 8 de janeiro, após uma...
