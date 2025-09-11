🔻🔻 BITCOIN, DASH em queda❗
Apesar dos novos recordes nos índices e do aumento dos preços do petróleo, era a Bitcoin e os chamados “alts” (como Dash,...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Apesar dos novos recordes nos índices e do aumento dos preços do petróleo, era a Bitcoin e os chamados “alts” (como Dash,...
Mercado Norte Americano Joe Biden pretende apresentar mais detalhes sobre o pacote económico à economia na quinta-feira. Os Estados...
O dólar tem recuado ligeiramente, uma vez que os mercados aguardam a divulgação dos dados do mercado de trabalho dos EUA para dezembro....
O webinar de hoje da abertura do mercado norte-americano (habitualmente às 14:30) irá ocorrer às 13:15, num especial NFP. Pela...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em US500.
Mercado europeu em alta DE30 ultrapassa os 14.000 pontos pela primeira vez Lufthansa arrecadou € 500 milhões através...
Mercado europeu começa a sessão em alta Relatório do NFP de dezembro às 13:30 Biden consideraem aplicar...
Tanto o ouro como a prata sofreram uma pequena queda no início da sessão europeia de hoje. O ouro caiu de $ 1.905 para $ 1.875 numa questão...
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,48%, o Nasdaq subiu...
