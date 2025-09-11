Ações da Tesla sobem +5% após atualização dos analistas
As ações da Tesla (TSLA.US) atingiram um novo máximo histórico após uma atualização dos analistas da RBC...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O ISM não-industrial dos EUA saltou para 57,20 em dezembro de 55,9 no mês anterior, superando as expectativas dos analistas de 54,5. O relatório...
Hoje recebemos a confirmação de que os democratas assumiram o poder total depois de vencerem as eleições de segundo turno na...
"Onda azul" chegou após o segundo ronda do Senado da Geórgia Setores mais fragilizados recuperam com as expectativas...
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par de moedas EURUSD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 787 mil na semana que terminou a 2 de janeiro, em...
Lançamento do relatório do NFP na sexta-feira, 13:30 Mercado espera aumento de 100 mil novos empregos não-agrícola ADP...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par AUD/USD!
Bitcoin ultrapassa acima dos $ 37.000, atingindo um novo recorde histórico perto dos $ 37.550, já que o mercado permaneceram otimista sobre...
