O par USDCHF sobe após a publicação dos dados do CPI (Índice de Preços ao Consumidor) da Suíça referentes...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão asiática apresentou um clima misto. O índice Nikkei do Japão recuperou parte das perdas registradas ontem, enquanto...
Os mercados nos EUA iniciam a sessão de segunda-feira com otimismo. Até 15 minutos após a abertura de Wall Street, o Nasdaq apresenta...
Dados do PMI de serviços dos EUA para dezembro, atual: 56,8; previsão: 58,5; anterior: 56,1 Pedidos de bens duráveis...
Trump nega que irá reduzir sua política tarifária. Em resposta à notícia, o EUR está revertendo os ganhos iniciais...
Os futuros dos EUA estão a ser negociados em alta, dando continuidade ao impulso de sexta-feira, impulsionado pelo setor de tecnologia, apoiado...
O real brasileiro (BRL) registra uma valorização de 1,3% frente ao dólar, e está sendo impulsionado pela publicação...
Alemanha, dados do CPI para dezembro. Atual: 2,6% ano a ano. Previsão: 2,4% ano a ano. Anterior: 2,2% ano a ano. Em linha com os dados da Hesfália,...
O euro está ampliando os ganhos frente ao dólar norte-americano depois que o The Washington Post relatou que a administração...
Os índices de ações europeus começaram a nova semana com ganhos. O DAX está subindo 0,4% no intraday, enquanto o FTSE100...
O gás natural iniciou a nova semana de negociações com uma grande lacuna de alta, após uma onda de resfriamento nos EUA se...
05:15 - Espanha, PMI de serviços para dezembro: Atual: 57,3; Previsão: 54; Anterior: 53,1. 05:45 - Itália, PMI de serviços...
Os futuros apontam para uma abertura em alta na sessão à vista da Europa. Isso ocorre após uma sessão relativamente fraca na...
Estamos começando uma nova semana de negociações nos mercados financeiros. Os mercados asiáticos continuam ampliando...
Com o início da nova semana, a temporada de feriados chega ao fim. Está prestes a começar a primeira semana completa de negociações...
A Ford Motor Company encerrou 2024 com resultados impressionantes tanto em veículos tradicionais quanto eletrificados. No quarto trimestre, as vendas...
Alta nos mercados dos EUA nesta sexta-feira ISM Manufatura de dezembro acima das expectativas Joe Biden bloqueia a venda da US Steel Após...
🚨 A commodity apaga os ganhos da semana passada Os contratos futuros baseados no gás natural dos EUA caíram quase 6% durante a sessão...
18:00 BRT, Estados Unidos - Dados ISM de dezembro: ISM Manufacturing PMI: atual 49,3; previsão 48,2; anterior 48,4; ISM Manufacturing...
