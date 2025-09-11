Oportunidade de negociação - EUR/NZD
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR / NZD.
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercado europeu a ser negociado de forma mista DE30 tenta romper acima da barreira dos 13.700 pts Dialog Semiconductor...
Mercado europeu começou a sessão europeia de forma lateralizada OPEC + negociações serão retomadas durante...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 caiu 1,48%, o Nasdaq...
O S&P 500 caiu mais de 2,2% na primeira sessão de 2021 e outros índices importantes dos EUA também estão a registar perdas...
Tudo indicava que a OPEC + fosse manter a produção em fevereiro em relação a janeiro (neste mês a produção...
Nio (NIO.US) as ações aumentaram mais de 10% depois da fabricante de veículos elétricos com sede na China ter anunciado que...
O primeiro dia de negociação acaba por representar períodos de grande volatilidade. O sentimento no mercado é marcado...
