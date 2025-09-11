Bitcoin em dificuldades
A Bitcoin continuou continua a bater novos máximos histórico e na sessão de ontem acabou por atingir os $ 34.739, tendo subido...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A Bitcoin continuou continua a bater novos máximos histórico e na sessão de ontem acabou por atingir os $ 34.739, tendo subido...
A Bitcoin continuou continua a bater novos máximos histórico e na sessão de ontem acabou por atingir os $ 34.739, tendo subido...
Os mercados começam em alta no primeiro dia de negociações de 2021 DE30 volta a testar os máximos junto...
Os mercados começam em alta no primeiro dia de negociações de 2021 DE30 volta a testar os máximos junto...
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. E...
Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, os nossos analistas apresentam em direto a abertura do mercado norte-americano - às 14:30. E...
O sentimento de risco pode ser detectado nos mercados globais ao longo do início de 2021. As ações estão a registar ganhos,...
O sentimento de risco pode ser detectado nos mercados globais ao longo do início de 2021. As ações estão a registar ganhos,...
European markets seen opening higher OPEC+ to hold a video conference Manufacturing PMI releases Indices and equity futures...
Mercado europeu em alta OPEC + reunião por videoconferência Divulgação dos PMIs industriais Os...
Mercado Norte Americano Os futuros dos EUA estão a ser negociados um pouco mais baixos após o fecho recorde do ano em Wall Street. Mercado...
Mercado Norte Americano Os futuros dos EUA estão a ser negociados um pouco mais baixos após o fecho recorde do ano em Wall Street. Mercado...
A primeira semana do ano novo é sempre interessante, pois os traders fazem novas alocações na carteira. Estará repleta de dados...
A primeira semana do ano novo é sempre interessante, pois os traders fazem novas alocações na carteira. Estará repleta de dados...
A volatilidade no mercado de ouro diminuiu recentemente e o metal precioso tem sido negociado em um movimento lateral. No entanto, olhando para o intervalo...
A volatilidade no mercado de ouro diminuiu recentemente e o metal precioso tem sido negociado em um movimento lateral. No entanto, olhando para o intervalo...
O zloty polaco mostra alguma debilidade nestes últimos dias. A semana atual começou calma, mas na terça e na quarta-feira...
O zloty polaco mostra alguma debilidade nestes últimos dias. A semana atual começou calma, mas na terça e na quarta-feira...
Bitcoin negoceia acima dos $ 29.000 O ativo digital aproxima-se da barreira dos US $ 30.000 A Bitcoin fez na quinta-feira...
Bitcoin negoceia acima dos $ 29.000 O ativo digital aproxima-se da barreira dos US $ 30.000 A Bitcoin fez na quinta-feira...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador