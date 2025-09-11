Oportunidade de negociação - USD/CAD
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par USD/CAD!
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par USD/CAD!
Pedidos semanais de subsidio de desemprego nos Estados Unidos German and Italy markets are shut for holidays O calendário econômico...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O Dow Jones subiu 0,2%, o S&P 500 subiu 0,1% e o Nasdaq 0,2%. O sentimento...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par EUR/GBP.
Votação do Parlamento do Reino Unido sobre o acordo comercial Brexit Vendas de casas pendentes e Chicago PMI Estímulo adicional...
A Bitcoin voltou a bater recordes no dia de hoje depois de uma nova recuperação ter levado a moeda a negociar acima de seu recorde de $ 28.400....
Boeing (BA.US) as ações subiram ligeiramente, já que o 737 MAX da Boeing vai levar passageiros da American Airlines de Nova York a...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em baixa. O Dow Jones caiu 0,1%, o S&P 500 caiu 0,2% e o Nasdaq perdeu 0,4%. O mercado...
Bolsas europeias sobem com esperanças de estímulo dos EUA DE30 atinge novo máximo histórico Os índices...
O índice Russell 2000 (US2000) está a ficar para trás durante a sessão americana de hoje. O índice está...
