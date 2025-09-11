Destaque matérias-primas: Petróleo, Prata, Cobre, Café
Petróleo Os preços do petróleo caíram devido à descoberta da nova estirpe altamente contagiosa do coronavírus...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no Forex:
Mercado europeu encontra-se a ser negociado em alta DE30 testa a zona dos 13.420 pts EasyJet atrasa entregas de jatos Airbus Os...
A libra encontra-se sob pressão de venda na sessão desta manhã. As autoridades da UE confirmaram relatórios que afirmam...
Mercado europeu começou a sessão a registar ligeiras subidas Revisão dos dados do PIB do terceiro trimestre dos EUA Confiança...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem de forma mista. Dow Jones valorizou 0,12%,...
Nike (NKE.US) as ações saltaram mais de 5% depois da empresa ter divulgado os seus resultados trimestrais. A fabricante de roupas e calçados...
O PETRÓLEO cai cerca de 5%, o DE30 cai +600 pontos, o dólar americano volta a recuperar a sua força, a volatilidade aparece em quase...
Assista à oportunidade de negociação de hoje no Ouro.
