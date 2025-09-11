Mais um dia de fraqueza no mercado automotivo. As ações da Stellantis perdem quase 4% 🚗
As ações da Stellantis NV e da Volkswagen AG perderam valor na última sessão de negociação desta semana, pois...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Abertura do mercado americano ao vivo - 03/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O conteúdo...
A Rivian divulgou dados de produção e entregas de veículos no quarto trimestre que superaram as estimativas médias dos...
Os futuros dos EUA se recuperam após vendas marginais no primeiro pregão de 2025, com o índice Russell apresentando desempenho relativamente...
As ações europeias apresentam desempenho misto, com o FRA40 da França caindo 0,43%, enquanto o W20 da Polônia avança...
O jornal Washington Post reporta que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu bloquear a proposta de aquisição da U.S. Steel por...
Ouro inicia 2025 com forte impulso após melhor desempenho anual desde 2010, com analistas projetando novos ganhos devido a cortes de juros esperados,...
Fatos: O ouro apresenta um forte momento de alta e atualmente está sendo negociado próximo à média móvel simples...
Os mercados asiáticos operaram em alta nesta sexta-feira, liderados por ganhos robustos na Coreia do Sul, com o índice KOSPI subindo quase...
Mercados estarão atentos aos dados de desemprego da Alemanha e à atividade manufatureira dos EUA hoje, além de acompanhar a atividade...
As ações da Carvana experimentaram uma volatilidade significativa hoje, após a famosa vendedora a descoberto Hindenburg Research publicar...
Domino's Pizza, a maior rede de pizzarias do mundo, enfrenta pressões competitivas crescentes em seus mercados principais, ao mesmo tempo em...
⏰ 13h00 (horário de Brasília), Estados Unidos - Dados da EIA: Estoques de petróleo bruto da EIA: -1,178M (Previsão: -2,4M;...
Os índices avançam amplamente, com o Russell 2000 liderando os ganhos em +1,50% a 2282,9, seguido pelo Nasdaq 100, que sobe 0,87% a 21.405,68. Tesla...
Nesta revisão semanal, analisamos os principais pares de moedas, destacando os movimentos mais relevantes do mercado de câmbio. Vamos explorar...
11:45 (horário de Brasília), Estados Unidos - Dados do PMI de dezembro: PMI de manufatura S&P Global: atual 49,4 vs previsão...
AO VIVO!🔴 Abertura do mercado americano ao vivo - 02/01/2025 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
As ações da Tesla estão recuando cerca de 1,5% antes da abertura da sessão, após a explosão de uma caminhonete...
As ações da empresa dinamarquesa de transporte TORM, especializada no transporte de petróleo e derivados, estão se recuperando...
📅 10:30 (horário de Brasília), Estados Unidos - Dados de Emprego: Média de 4 semanas de pedidos de auxílio-desemprego:...
