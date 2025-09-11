DE30 testa barreira dos 13.700 pts
Mercado europeu em alta DE30 testa a barreira dos 13.700 pts Vendas de carros na Europa caíu cerca de 14% A / A em novembro O...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Bitcoin conseguiu ultrapassar a barreira dos US $ 20.000 pela primeira vez ontem. No entanto, o movimento de alta não abrandu junto...
Mercado europeu abre em alta SNB, Norges Bank e Bank of England irão anunciar as suas decisões sobre as taxas de juro e em...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações da sessão de ontem de forma mista. S&P...
FOMC boosts economic projections Stocks jump to new session highs during Powell's presser USD gained on monetary policy decision...
FOMC reviu em alta as projeções económicas As ações recuperaram as quedas inicias durante a conferência...
A reação do mercado à decisão de hoje da FOMC mostra acabou por ter um discurso mais hawkish. USD valorizou no inicio enquanto...
O FOMC divulgou a última decisão em torno da política monetária. As taxas permaneceram inalteradas na faixa de 0-0,25%. A composição...
Drive Shack (DS.US), a empresa americana que oferece serviços de entretenimento relacionados com golf, é uma das ações com...
