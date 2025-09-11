BREAKING: Óleo reagem em alta com queda nos inventários
O relatório semanal do Departamento de Energia dos EUA sobre os inventários de petróleo foram divulgado às 15h30. Inventários...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Após os dados positivos na Europa pela manhã, chegou a hora dos dados referentes aos PMI dos EUA para dezembro. Os dados acabaram por ser...
Os dados das vendas a retalho dos EUA para novembro foram divulgados às 13:30. O lançamento acabou ser uma decepção para o...
O Bitcoin acaba de atingir novos máximos históricos este ano. A criptomoeda atingiu um novo recorde, acima dos $ 20.000, superando o pico...
Dados otimistas sobre os PMI da Alemanha e França Cada vez mais próximos de estabelecerem um acordo comercial em torno do Brexit, diz...
Espera-se que esta quarta-feira seja muito intensa nos mercados devido ao vasto calendário económico e à reunião da FOMC...
A libra subiu 0,4% depois da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter dito que, embora não pudesse dizer se haveria ou...
As principais bolsas da Europa estão a ser negociadas em alta nesta sessão de quarta-feira, depois da divulgação dos dados...
PMIs para dezembro das principais economias europeias acabaram de ser lançados. Os dados franceses divulgados às 8:15 mostraram o indicador...
