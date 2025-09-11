Calendário económico - Projeções económicas FOMC em destaque
Declarações FOMC Dados do PMI do setor privado da Europa e dos EUA Dados de vendas nos EUA Hoje será um dia particularmente...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Declarações FOMC Dados do PMI do setor privado da Europa e dos EUA Dados de vendas nos EUA Hoje será um dia particularmente...
Declarações FOMC Dados do PMI do setor privado da Europa e dos EUA Dados de vendas nos EUA Hoje será um dia particularmente...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O Dow Jones subiu 1,1%, o S&P 500 subiu...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O Dow Jones subiu 1,1%, o S&P 500 subiu...
Congress continues negotiations on another economic relief package Electoral College vote affirms Biden's win FDA staff said Moderna’s...
Congresso continua em negociações sobre o novo pacote de estímulos Votação do Colégio Eleitoral confirma...
As ações do Baidu (BIDU.US) subiram mais de 10% depois da empresa ter anunciado que estava a considerar iniciar a produção...
As ações do Baidu (BIDU.US) subiram mais de 10% depois da empresa ter anunciado que estava a considerar iniciar a produção...
A produção industrial nos EUA aumentou 0,4% em novembro em relação ao mês anterior e superou ligeiramente as expectativas...
A produção industrial nos EUA aumentou 0,4% em novembro em relação ao mês anterior e superou ligeiramente as expectativas...
A prata é o metal precioso a registar o melhor desempenho ao longo da sessão hoje. Níveis elevados no EURUSD, bem como perspectivas...
A prata é o metal precioso a registar o melhor desempenho ao longo da sessão hoje. Níveis elevados no EURUSD, bem como perspectivas...
Prata: A prata está a ser negociada dentro de uma zona de consolidação entre US $ 22,00-22,80 e US $ 25,5 por onça e...
Prata: A prata está a ser negociada dentro de uma zona de consolidação entre US $ 22,00-22,80 e US $ 25,5 por onça e...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR/AUD!
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no par EUR / AUD!
Mercado europeu em alta DE30 rompe acima dos 13 300 pts CEO da Volkswagen ganha apoio do Conselho de Supervisão Os...
Mercado europeu em alta DE30 rompe acima dos 13 300 pts CEO da Volkswagen ganha apoio do Conselho de Supervisão Os...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador