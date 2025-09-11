Calendário económico - EUA em destaque
Mercados europeus começam a sessão de forma lateralizada Produção industrial dos EUA em novembro Discursos...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercados europeus começam a sessão de forma lateralizada Produção industrial dos EUA em novembro Discursos...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações da sessão de ontem de forma mista. O Dow Jones...
Legisladores dos EUA pretendem dividir plano COVID-19 de $ 908 mil milhões Lançamento da vacina começa nos EUA AstraZeneca...
As ações da Virgin Galactic (SPCE.US) caíram 17% depois da empresa de turismo espacial ter anunciado que seu último voo...
A situação do Brexit melhorou significativamente nas últimas horas. As negociações foram estendidas e o negociador-chefe...
O US500 já valorizou cerca de 1% antes da abertura da sessão de Nova Iorque, após fortes quedas na sexta-feira impulsionadas por preocupações...
AstraZeneca (AZN.UK) as ações caíram mais de 6% depois d a gigante farmacêutica ter anunciado no sábado que compraria...
Mercado europeu começa a sessão europeia em alta DE30 volta a testar a barreira dos 13 235 pts Deutsche Bank pondera...
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje no DAX!
