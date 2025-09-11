Oportunidade de negociação - Dow Jones
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Assista à oportunidade de hoje no índice Dow Jones (US30)!
Mercado europeu em queda DE30 cai junto dos 13 150 pts Lufthansa poderá cortar cerca de 1 000 empregos em 2021 Os...
Mercado europeu em queda DE30 cai junto dos 13 150 pts Lufthansa poderá cortar cerca de 1 000 empregos em 2021 Os...
O sentimento no mercado europeu voltou a piorar e os vendedores voltaram a assumir novamente o controlo do preço no índice alemão....
O sentimento no mercado europeu voltou a piorar e os vendedores voltaram a assumir novamente o controlo do preço no índice alemão....
Mercado europeu abre em baixa na sessão de hoje Segundo dia da Cimeira da UE Confiança no consumidor de Michigan em...
Mercado europeu abre em baixa na sessão de hoje Segundo dia da Cimeira da UE Confiança no consumidor de Michigan em...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem de forma mista. O Dow Jones caiu 0,23%,...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem de forma mista. O Dow Jones caiu 0,23%,...
O petróleo conseguiu ultrapassar a barreira dos US $ 50 o barril pela primeira vez desde março, refletindo as esperanças da...
O petróleo conseguiu ultrapassar a barreira dos US $ 50 o barril pela primeira vez desde março, refletindo as esperanças da...
Moderna (MRNA.US) anunciou hoje que iniciou um ensaio clínico de fase 2/3 projetado para posicionar sua vacina COVID-19 para uso em crianças...
Moderna (MRNA.US) anunciou hoje que iniciou um ensaio clínico de fase 2/3 projetado para posicionar sua vacina COVID-19 para uso em crianças...
Pedidos de desemprego aumentam mais do que o esperado Legisladores dos EUA aprovaram um projeto de lei provisório de financiamento do governo Tesla...
Pedidos de desemprego aumentam mais do que o esperado Legisladores dos EUA aprovaram um projeto de lei provisório de financiamento do governo Tesla...
Christine Lagarde, the head of the ECB, presented the mixed state of the economy, while talking about the actions taken by the bank in connection with...
Destaues para as declarações de Christine Lagarde, a presidente do BCE, que apresentou algumas pontos-chave durante a conferência de...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador