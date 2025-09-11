Ações da GameStop afunda +15% devido às vendas decepcionantes
GameStop (GME.US) as ações afundaram mais de 15% depois que da empresa de videogames ter divulgado números referentes ao terceiro...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Casa Branca propõe proposta de estímulo de US $ 916 mil milhões A vacina COVID-19 da Pfizer obtém revisão positiva...
Os inventários de petróleo nos EUA aumentaram 15,189 milhões de barris na semana que terminou a 4 de dezembro, após uma queda...
O Banco do Canadá deixou as taxas de juros inalterada - 0,25%, conforme amplamente esperado. O Comité referiu que o QE e as perspetivas...
US100 O índice do setor da tecnologia norte-americana - Nasdaq (US100) tem vindo a ser negociado em tendência de alta recentemente. Olhando...
Tesco (TSCO.UK) as ações subiram 1,9% depois do maior retalhista da Grã-Bretanha ter anunciado que concluirá a venda das suas...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par EUR/NZD!
Mercado europeu em alta DE30 testa os máximos pós-pandemia Covestro apresentou novas perspetivas para 2020 Os...
O Bitcoin está a ser negociado em baixa pelo segundo dia consecutivo. A criptomoeda mais famosa caiu abaixo da barreira dos US $ 18 000 na...
