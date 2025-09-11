Calendário económico: Banco do Canadá e inventários de petróleo em destaque.
Mercado europeu abriu a sessão em alta Banco do Canadá deverá manter as taxas inalteradas Boris Johnson irá...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Mercado europeu abriu a sessão em alta Banco do Canadá deverá manter as taxas inalteradas Boris Johnson irá...
Mercado europeu abriu a sessão em alta Banco do Canadá deverá manter as taxas inalteradas Boris Johnson irá...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 e o Nasdaq bateram...
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 e o Nasdaq bateram...
Na semana passada, pudemos observar a fortes valorizações do euro face ao dólar americano. O EURUSD atingiu a zona de resistência...
Na semana passada, pudemos observar a fortes valorizações do euro face ao dólar americano. O EURUSD atingiu a zona de resistência...
As ações da Intel Corp (INTC.US) caíram 4,0% depois da Bloomberg ter divulgado que a Apple Inc (AAPL.US) pretende lançar uma...
As ações da Intel Corp (INTC.US) caíram 4,0% depois da Bloomberg ter divulgado que a Apple Inc (AAPL.US) pretende lançar uma...
A maioria dos índices europeus caiu cerca de 0,6% nas primeiras negociações de segunda-feira e o FTSE 250 foi o maior perdedor, caiu...
A maioria dos índices europeus caiu cerca de 0,6% nas primeiras negociações de segunda-feira e o FTSE 250 foi o maior perdedor, caiu...
Os preços do gás natural continuam a cair. A sessão de hoje fica marcada pelo gap baixista no preço do gás natural e...
Os preços do gás natural continuam a cair. A sessão de hoje fica marcada pelo gap baixista no preço do gás natural e...
Mercado europeu começou a sessão em baixa DE30 anular as perdas do inicio da sessão Bayer assina acordo com...
Mercado europeu começou a sessão em baixa DE30 anular as perdas do inicio da sessão Bayer assina acordo com...
Mercado europeu aberta em queda Sem novos avanços em torno do Brexit Senadores americanos devem apresentar um novo projeto...
Mercado europeu aberta em queda Sem novos avanços em torno do Brexit Senadores americanos devem apresentar um novo projeto...
GBPacaba por ser dos majors com pior desempenho no início desta nova semana. Continua a não existir nenhum avanço em torno do Brexit e...
GBPacaba por ser dos majors com pior desempenho no início desta nova semana. Continua a não existir nenhum avanço em torno do Brexit e...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador