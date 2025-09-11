DAX 40: Dados chineses pesam sobre ações europeias de moda e automotivas ⌚
Os índices de ações europeus começaram o novo ano com ganhos, embora a escala desses ganhos tenha sido amplamente reduzida....
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Índice do Dólar dos EUA registra alta de mais de 0,3% hoje, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos...
05h15 BRT, Espanha - Dados de PMI para dezembro: HCOB PMI Industrial da Espanha: atual 53,3; previsão 53,6; anterior 53,1; 05h45 BRT,...
O mercado acionário chinês enfrenta quedas acentuadas hoje, registrando declínios entre 2,65% e 3,15%. O sentimento mais fraco nos...
Hoje, 2 de janeiro de 2025, muitos mercados acionários globais permanecem fechados devido ao feriado de Ano Novo. Durante a sessão asiática,...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão, em sua maioria, operando em baixa durante a primeira sessão do ano....
Os índices começam a sessão em leve alta. O dólar também registra ganhos. Os rendimentos dos títulos estão...
Abertura do mercado americano ao vivo - 31/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui
O par USD-JPY seguiu um impulso ligeiramente altista que o levou acima da zona de 158, abrindo um espaço de quase 2,5% até os picos locais...
Os mercados enfrentam uma sessão encurtada no último dia de negociação de 2024, com muitas bolsas globais fechadas ou operando...
Os futuros de gás natural experimentam uma volatilidade acentuada, já que as previsões meteorológicas indicam uma mudança...
As ações asiáticas recuaram no último dia de negociação de 2024, em meio a volumes reduzidos devido ao feriado....
Descubra tudo sobre derivativos neste vídeo completo! Você aprenderá o que são, como funcionam e quais ativos podem ser negociados...
Uma ampla liquidação no setor de tecnologia está pressionando fortemente os mercados dos EUA hoje, com líderes da indústria...
O euro está caindo cerca de 0,5% em relação ao dólar após as declarações de um membro do Conselho do Banco...
Wall Street registra quedas acentuadas, com o Nasdaq 100 caindo 1,83% para 21.304 pontos, o S&P 500 recuando 1,66% para 5.927 pontos Ações...
12h (Horário de Brasília), Estados Unidos - Vendas de imóveis pendentes em novembro: Variação Mensal: Atual: 2,2%;...
11h45 (Horário de Brasília), Estados Unidos - Dados do PMI de dezembro: PMI de Chicago: Atual: 36,9; Previsão: 42,7; Anterior:...
Os futuros dos EUA continuam pressionados pelo aumento dos rendimentos dos bônus e a expectativa de cortes nas taxas de juros em 2025. A sexta-feira...
A sessão de hoje na Alemanha marca o fim de um ano de negociações extremamente bem-sucedido em 2024 para o índice DAX 40. O...
