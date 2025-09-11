Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 04/12/20
Mercado Norte Americano Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O Dow Jones ganhou 0,29%, o Nasdaq ganhou 0,23%...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os contratos de futuros de gás natural caíram mais de 8% na sessão de quinta-feira, depois dos dados da EIA mostrarem uma redução...
Tesla (TSLA.US) stock rose 4% after Goldman Sachs upgraded the electric carmaker to “buy” from “neutral,” and raised its price...
O ISM não-manufatura PMI dos EUA caiu para 55,9 em novembro de 56,6 no mês anterior, um pouco abaixo das expectativas dos analistas de 56,0....
Ações da Palantir caem após fortes ganhos em novembro Empresa estreou em bolsa no final de setembro Crescimento...
Assista ao vídeo de análise com o analista da XTB Henrique Tomé, com destaque para os temas: Dólar americano continua...
O número de americanos que se inscreveram para receber subsídios de desemprego foi de 712 mil na semana que terminou a 28 de novembro, em...
Mercados europeus em baixa nesta sessão de quinta-feira DE30 rompe em baixa o suporte nos 13 250 pts Deutsche Post prevê...
Assista ao vídeo da oportunidade no petróleo!
Longo caminho ainda a percorrer... O mercado laboral dos Estados Unidos atingiu o seu pico de várias décadas antes da pandemia, com os...
