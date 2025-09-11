As licenças de construção do Canadá caem cerca de 14,6% MoM em outubro
O valor das licenças de construção no Canadá diminuiu 14,6% em outubro para CAD 8,2 mil milhões, após um aumento...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O valor das licenças de construção no Canadá diminuiu 14,6% em outubro para CAD 8,2 mil milhões, após um aumento...
A tão esperada atualização do protocolo da Ethereum, também conhecida como Serenity, será lançada oficialmente...
Assista ao vídeo da oportunidade de hoje em ouro!
Mercado europeu misto DE30 aproxima-se lentamente dos picos pós-pandémicos Deutsche Post aumentou mais ...
O Brent (OIL) e o WTI (OIL.WTI) registaram quedas no início desta nova semana. A reunião entre os membros da OPEC + está...
Mercado europeu abriu a sessão de hoje em baixa Reunião OPEC+ Dados referentes à inflação na Zona...
Assista a este webinar e aprenda: O que esperar do ouro? Será que os índices podem estender o recente Rally de Novembro? Wall Street...
Mercado Norte Americano Trump deverá acrescentar o fabricante de semicondutores SMIC e a petrolífera CNOOC à lista negra de empresas...
Moderna (MRNA.US) - as ações subiram mais de 17% em resposta à notícia de que o CEO da AstraZeneca (AZN.US) disse que a empresa...
