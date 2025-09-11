Economic calendar: US data dump ahead of Thanksgiving holiday
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanos subiram ao longo da sessão de ontem. O Dow Jones e o S&P 500 fecharam a bater...
Hormel (HRL.US) as ações caíram quase 4% depois da empresa ter divulgado números trimestrais decepcionantes. O lucro caiu para...
O índice Dow Jones Industrial Average atingiu recentemente um máximo histórico. Anteriormente já tinhamos assistido a...
A administração Trump permite que a transição de Biden comece Nomeação de Janet Yellen como Secretária...
O índice de confiança do consumidor nos EUA - Conference Board (CB) baixou para os 96,1 em novembro, onde tinha registado valores nos...
Petróleo: Notícias otimistas sobre as vacinas da Pfizer, Moderna e AstraZeneca impulsionam ativos da "velha economia",...
As recentes fortes quedas do ouro levaram o preço a testar neste momento um nível de suporte importante. Analisando através do...
Assista agora à oportunidade de hoje no DAX!
