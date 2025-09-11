DE30 atinge novos máximos dos últimos 2 meses
Mercado europeu a começar a semana em alta DAX atinge novos máximos dos últimos 2 meses junto dos 13 300 pts Deutsche...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora à oportunidade de hoje no par USD/CAD!
Os recentes movimentos de alta no petróleo é o reflexo da euforia provocada pelas vacinas que observamos nos mercados hoje em dia. Esperanças...
Mercados europeus tiveram abertura pouco expressiva Destaque para os PMIs na Alemanha, França, Reino Unido e EUA Declarações...
As divulgações do Flash PMI para novembro são os pontos-chave no calendário económico de hoje. França...
Assista a este webinar para aprender: O que está por trás deste rally da BITCOIN? Será que a Bitcoin irá atingir novos...
Mercado Norte Americano Os EUA vão colocar mais 4 empresas chinesas à lista negra do Pentágono, enquanto que outras 89 também...
Os resultados promissores da vacina da Moderna não conseguiram desencadear uma nova euforia nos mercados acionistas. A atenção dos...
FireEye (FEYE.US), a empresa de ciber-segurança, anunciou que a Blackstone e a ClearSky adquiriram em conjunto uma participação da...
A agência nacional de estatísticas do Canadá acaba de lançar o seu relatório sobre as vendas a retalho- um dos principais...
Analisando o índice Dow Jones (US30) através da análise técnica e a gráfico de 1 hora, pode-se notar que a principal...
