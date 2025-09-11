Um olhar para o índice S&P 500 (30.12.2024)
Estamos iniciando a última semana de feriados nos mercados. Durante este período, é esperado que a liquidez do mercado seja reduzida...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Boeing caem quase 5,00% no pré-mercado após a trágica notícia de um acidente envolvendo um Boeing...
05:00 AM GMT-3, Espanha - Dados de Inflação de Dezembro: IPC Espanhol: atual 2,8% em relação ao mesmo período...
Estamos entrando em mais uma semana da temporada de festas, e durante este período, o interesse dos investidores no mercado de capitais está...
Os contratos futuros baseados no preço do gás natural estão registrando alta de quase 8% nas negociações desta...
Os índices da região Ásia-Pacífico estão negociando com sentimento misto. Os índices da China estão...
A temporada de festas tem sido novamente marcada pela menor atividade de negociação. À medida que as festividades continuam na próxima...
Petróleo bruto (barris): Estoques: atual -4,237M; previsão -0,6M; anterior -0,934M Importações: atual 0,995M; anterior...
Netflix e Disney alcançaram resultados impressionantes de audiência para grandes jogos transmitidos durante a temporada de festas...
O Nasdaq lidera a liquidação em Wall Street hoje, caindo 2% em seu pior desempenho desde a sessão negativa após a postura mais...
Mudança nos estoques de gás natural da EIA (em bilhões de pés cúbicos): Atual: -93 bilhões Previsão:...
Ações americanas abrem em queda, mas ainda caminham para uma semana positiva Estoques no atacado nos EUA diminuem inesperadamente Fusão...
Mercados europeus apresentam desempenho misto, liderados pelo AUT20 austríaco. Acordo trabalhista da Volkswagen não atinge metas de...
O par dólar-iene permanece próximo a níveis críticos, enquanto os traders avaliam a divergência de políticas entre...
05:00 (Horário de Brasília), Espanha - Vendas no Varejo: Anual: Atual: 1% vs Previsão: 3%, Anterior: 3,5%. Fonte: xStation5 ____________ O...
Os mercados estarão atentos aos indicadores econômicos dos EUA hoje, com destaque para os estoques no atacado e o balanço comercial...
Os mercados asiáticos fecharam em alta, com o Japão liderando os ganhos. O Nikkei avançou 2,1%, impulsionado por dados de inflação...
Nesta revisão semanal, analisamos os principais pares de moedas, destacando os movimentos mais relevantes do mercado de câmbio. Vamos explorar...
Os índices de Wall Street estão registrando leve queda após o intervalo de feriado, refletindo uma realização de lucros...
AO VIVO!🔴 Abertura do mercado americano ao vivo - 26/12/2024 | XTB Para acompanhar a transmissão clique aqui ___ O...
