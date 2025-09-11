Alerta técnico: US30
Analisando o índice Dow Jones (US30) através da análise técnica e a gráfico de 1 hora, pode-se notar que a principal...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Bitcoin breaks above $18000 a level not seen since December 2017 SEC outgoing chairman affirms Bitcoin is a “store of value” Zcash experiences...
Assista agora à oportunidade de hoje no par EUR/USD!
• Casos de Covid-19 na Alemanha atingem novo recorde • DAX está a testar o limite superior do padrão do triângulo • Daimler...
Secretário do Tesouro dos EUA recusa-se a prolongar alguns dos programas de empréstimos de emergência aplicados pela Fed Vendas...
O ouro tem estado sob pressão ultimamente, principalmente devido ao “otimismo da vacina” fez com que os investidores voltassem...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanos terminaram a sessão de quinta-feira em alta. O Dow Jones subiu 0,2%, o S&P 500...
Recentemente, apresentamos através de uma perspetiva fundamental, os possíveis impactos que os fatores climáticos poderiam ter na...
L Brands (LB.US) as ações subiram mais de 15% depois da empresa ter divulgado resultados trimestrais melhores do que o esperado. O retalhista...
O número de mortes por coronavírus nos EUA ultrapassou os 250.000 Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA acima das expectativas Macy’s...
