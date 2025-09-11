Abertura do mercado norte americano: Wall Street em novamente em queda
O número de mortes por coronavírus nos EUA ultrapassou os 250.000 Pedidos de subsídio de desemprego nos EUA acima das expectativas Macy’s...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O número de americanos que se inscreveram para receber subsídios de desemprego nos EUA foi de 742 mil na semana que terminou a...
Pfizer e Moderna anunciaram os avanços significativos da vacina desenvolvida no combate à Covid-19 A receita proveniente da...
The Central Bank of the Republic of Turkey raised its benchmark interest rate to 15.00 % as widely expected.The Committee said that the tightness...
O Banco Central da República da Turquia aumentou as taxas de juros para 15,00%, conforme os analistas previam. O banco ainda referiu que a política...
Mercado europeu regista novas quedas nesta quinta-feira DE30 testa o limite inferior da estrutura Thyssenkrupp (TKA.DE) cortará...
Assista agora à oportunidade de hoje no US500!
O ouro tem sido um dos vencedores de 2020 até agora. No entanto, os preços têm-se debatido recentemente depois dos mercados globais...
EURUSD tem vindo a valorizar após as eleições dos EUA, mas o movimento acabou por formar uma zona de consolidação desde...
European markets seen opening lower CBRT expected to deliver big rate hike Lagarde to deliver 3 speeches today Futures markets...
Mercado europeu abre em ligeira queda O Banco Central da República da Turquia (CBRT) prevê um grande aumento nas taxas de juro Lagarde...
Mercado Norte Americano Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 e Dow Jones caíram...
