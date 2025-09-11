Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 19/11/2020
Mercado Norte Americano Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 e Dow Jones caíram...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mercado Norte Americano Os índices de Wall Street terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 e Dow Jones caíram...
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US) anunciou que fixou o preço da sua IPO de 40 milhões de ações a $ 20,80 cada. Espera-se...
Pfizer (PFE.US) termina os ensaios da Covid-19 com 95% de eficácia Mortes por COVID-19 nos EUA atingiram a maior marca num só dia...
Os inventários de petróleo bruto nos EUA aumentaram 77 mil barris na semana que terminou a 13 de novembro, após um aumento...
Tesla (TSLA.US) and NIO (NIO.US) - two electric vehicle manufacturers - are one of the hottest stocks this year. Share price of Tesla increased 426% so...
Tesla (TSLA.US) e NIO (NIO.US) - dois fabricantes de veículos elétricos - são as empresas cotadas na bolsa em destaque este ano....
Tesla (TSLA.US) e NIO (NIO.US) - dois fabricantes de veículos elétricos - são as empresas cotadas na bolsa em destaque este ano....
Nos últimos tempos temos assistidos a períodos de maior volatilidade no mercado. As eleições nos EUA, bem como notícias...
Assista agora à oportunidade de hoje no par GBP / AUD!
A recuperação do Bitcoin está a todo vapor, os compradores têm conseguido manter o preço em alta e durante a madrugada...
European stocks post small gains on Wednesday DE30 tests upper limit of short-term trading range Deutsche Boerse acquires Institutional...
Mercado europeu começaram a sessão a registar ganhos ligeiros DE30 testa o limite superior da recente zona de consolidação Deutsche...
Os preços do café estão a disparar esta semana, devido ao furacão Iota que está a ser o principal impulsionador...
