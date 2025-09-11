⛈Furacão impulsiona o café em alta 💲120
Os preços do café estão a disparar esta semana, devido ao furacão Iota que está a ser o principal impulsionador...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Sentimento "Risk-off" no mercado antes da abertura do mercado europeu Espera-se uma melhoria no mercado imobiliário dos...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanos encerraram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,48%, o Dow...
Baidu (BIDU.US) as ações caíram mais de 3%, apesar do fato da empresa chinesa de tecnologia ter registado um lucro trimestral melhor...
TESLA (TSLA.US) As ações valorizaram mais de 13% durante a abertura do mercado de hoje, depois do S&P Dow Jones Indices ter anunciado...
A Bitcoin subiu acima da resistência principal nos $ 17 000, um nível não visto desde janeiro de 2018. Levando em consideração...
S&P Dow Jones Indices anunciou que Tesla irá fazer parte do S&P 500 Ações da empresa serão adicionados...
Petróleo: Os preços do petróleo seguem em alta devido às esperanças em relação às vacinas...
Os dados referentes às vendas a retalho nos EUA para outubro foram divulgados às 13:30. O relatório revelou-se mais fraco do...
