BBVA ações sobem 15% após notícias de aquisição
Grupo financeiro espanhol BBVA (BBVA.ES) as ações subiram mais de 15% depois da empresa ter anunciado que venderá o seu negócio...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Assista agora à oportunidade de hoje no US500!
Os índices reagiram novamente em alta, enquanto que o ouro registou novas quedas depois da Moderna ter anunciado os resultados da análise...
Mercado europeu comecou a sessão a registar ganhos ligeiros DE30 a ser negociado entre os 13 250 pontos e a média móvel...
Os mercados registam ganhos após acordo comercial da ASEAN O governador do RBA e o presidente do BCE irão discursar ao...
Assista este webinar e aprenda: Há espaço suficiente para manter os ganhos nos índices? O que está a acontecer na economia? O...
Mercado Norte Americano Axios divulga que Trump pretende impor mais sanções e restrições às empresas chinesas nas...
As ações da Farfetch (FTCH.US) subiram mais de 16% depois da empresa ter anunciado que as vendas do terceiro trimestre e as projeções...
O sentimento do consumidor apurado pela Universidade de Michigan caiu dos 81.8 pts para os 77.0 pts em Novembro, face a um valor esperado...
