🥇 Ouro mantém-se junto da zona de suporte
O preço acabou por reagir mal às notícias referentes aos novos avanços sobre a possível vacina ao combate da COVID-19...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O preço acabou por reagir mal às notícias referentes aos novos avanços sobre a possível vacina ao combate da COVID-19...
Superficialmente, os dados dos EUA eram muito otimistas - os pedidos de desemprego estão em níveis mais baixo desde o início da pandemia...
Superficialmente, os dados dos EUA eram muito otimistas - os pedidos de desemprego estão em níveis mais baixo desde o início da pandemia...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 709k na semana que terminou a 6 de novembro,...
O número de americanos que se inscreveram para receber os subsídios de desemprego foi de 709k na semana que terminou a 6 de novembro,...
NIO shares continue to rally Over 900% YTD gain Record deliveries in August, September and October Earnings release on Tuesday,...
NIO mantém a tendência de alta Empresa já valorizou mais de 900% ao longo deste ano Número de entregas...
Hoje, o preço do Bitcoin atingiu o nível dos $ 16 000 pela primeira vez desde janeiro de 2018, depois da primeira tentativa falhada em na quarta-feira...
Hoje, o preço do Bitcoin atingiu o nível dos $ 16 000 pela primeira vez desde janeiro de 2018, depois da primeira tentativa falhada em na quarta-feira...
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par EUR/AUD!
Assista ao vídeo da oportunidade de negociação de hoje no par EUR/AUD!
Mercado europeu abre em baixa nesta quinta-feira DE30 acabou por recuperar parte das recentes quedas da sessão, mas ainda a ser...
Mercado europeu abre em baixa nesta quinta-feira DE30 acabou por recuperar parte das recentes quedas da sessão, mas ainda a ser...
Mercado europeu abre me queda Painel político com membros responsáveis pela Fed, BCE e BoE Cisco e Walt Disney...
Mercado europeu abre em queda Painel político com membros responsáveis pela Fed, BCE e BoE Cisco e Walt Disney...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanos terminaram as negociações de ontem de forma mista. Nasdaq valorizou 2,01%,...
Mercado Norte Americano Os índices norte americanos terminaram as negociações de ontem de forma mista. Nasdaq valorizou 2,01%,...
Ações da EDP Renováveis (EDPR.PT) começaram a sessão de hoje a serem negociadas junto da EMA 50 (azul escuro) onde...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador