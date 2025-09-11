Ações da EDP Renováveis voltam a recuperar
Ações da EDP Renováveis (EDPR.PT) começaram a sessão de hoje a serem negociadas junto da EMA 50 (azul escuro) onde...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O sell-off registado no setor tecnológico dá sinais de recuperação US100 rejeita a média móvel...
A lira turca está em alta durante a sessão de hoje e é a moeda dos mercados emergentes com maior desempenho em relação...
Mercado europeu a ser negociado ligeiramente em alta DE30 volta a tentar romper novamente a barreira dos 13 200 pts Continental (CON.DE)...
GBPUSD acabou por sofrer fortes movimentações devido à elevada volatilidade após a notícia da Reuters. A Reuters...
Mercado europeu abre de forma mista Feriado parcial nos Estados Unidos Discursos de membros do BCE agendados para a tarde Os...
Mercado Norte Americano O mercado norte americano terminou a sessão de ontem de forma mista. O Dow Jones valorizou 0,90%, o S&P 500 desvalorizou...
Amazon (AMZN.US) as ações caíram mais de 3,0% depois da Comissão Europeia ter revelado as acusações formais de...
• Hospitalizações por COVID-19 atinge valores recorde, EUA • Ações do setor tecnológico sob...
As ações da Pfizer (PFE.US) começaram a sessão de ontem a registar fortes ganhos, após a empresa ter anunciado que a...
