Ações da Pfizer abrem novamente em alta
As ações da Pfizer (PFE.US) começaram a sessão de ontem a registar fortes ganhos, após a empresa ter anunciado que a...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As ações da Pfizer (PFE.US) começaram a sessão de ontem a registar fortes ganhos, após a empresa ter anunciado que a...
Petróleo A vacina contra o coronavírus pode ser uma oportunidade para elevar os preços do petróleo. A rápida...
Petróleo A vacina contra o coronavírus pode ser uma oportunidade para elevar os preços do petróleo. A rápida...
O número de infecções por Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou 10,4 milhões, com mais de 59 mil pacientes em hospitais....
O número de infecções por Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou 10,4 milhões, com mais de 59 mil pacientes em hospitais....
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em DAX!
Assista agora ao vídeo da oportunidade de hoje em DAX!
EURUSD está a ser negociado em baixa hoje. Analisado o gráfico a M30, podemos ver que o par está a tentar quebrar abaixo da área...
EURUSD está a ser negociado em baixa hoje. Analisado o gráfico a M30, podemos ver que o par está a tentar quebrar abaixo da área...
Índices europeus a serem negociados de forma mista após o "rally" da sessão anterior DE30 corrige abaixo da...
Índices europeus a serem negociados de forma mista após o "rally" da sessão anterior DE30 corrige abaixo da...
A vacina contra a Covid-19 desenvolvida em conjunto pela norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech "tem 90% de eficácia", avançam...
A vacina contra a Covid-19 desenvolvida em conjunto pela norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech "tem 90% de eficácia", avançam...
Mercado europeu abre de forma mista Índice de sentimento económico - ZEW alemão deve apresentar quedas em novembro Declarações...
Mercado europeu abre de forma mista Índice de sentimento económico - ZEW alemão deve apresentar quedas em novembro Declarações...
As notícias sobre a vacina para o combate do coronavírus provocou períodos de grande volatilidade ao longo da sessão de ontem....
As notícias sobre a vacina para o combate do coronavírus provocou períodos de grande volatilidade ao longo da sessão de ontem....
Mercado Norte Americano Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem com ganhos sólidos, influenciados pelas notícias...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador